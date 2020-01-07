الحكومة المؤقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار

أعطى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، يوم الاثنين، الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل لشراء ثماني طائرات لنقل الركاب لسد العجز الذي «تسببت فيه الميليشيات المسلحة التي هجمت على مطار العاصمة في 2014 وتسببت في تدمير الأسطول الجوي الليبي».

وأوضح بيان للحكومة المؤقتة أن الطائرات ستكون بحمولة 50 راكبا بقيمة 40 مليون دينار، على أن تكون ملكيتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل وتقوم بتشغيلها شركة ليبيا للطيران.

وأوضح البيان أن القرار جاء بسبب ما يمر به المواطن من مشاكل في الطيران وتعطل في الرحلات الداخلية والخارجية.

وبحث الثني ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر خلال اجتماع في بنغازي، أهم المشاكل التي تواجه مصلحة الطيران المدني، بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

وناقش الاجتماع خطة مصلحة الطيران المدني خلال العام 2020 من التدريب والتطوير والصيانات والشروع في تنفيذ برج مطار بنينا.

كما ناقش الاجتماع احتياجات المطارات بالمنطقة الشرقية وكيفية توفيرها.

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