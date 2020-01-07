مجلس النواب يهنئ أهالي سرت بتحرير القوات المسلحة لمدينتهم

بارك مجلس النواب في بيان له أمس الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مدينة سرت، مبينا أن المدينة كانت قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة.

مجلس النواب هنأ في بيانه الشعب الليبي وأهالي مدينة سرت بهذا الانتصار الذي وصفه بالعظيم، داعيا القوات المسلحة إلى تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات والجماعات الإرهابية، لينعم الوطن والشعب بالأمن والأمان والاستقرار.

كما دعا كافة أبناء مدينة سرت للالتحام بأبنائهم من القوات المسلحة، والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

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