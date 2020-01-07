عميد بلدية سرت يبارك دخول قوات القيادة العامة المدينة

بارك عميد بلدية سرت، مختار المعداني، دخول قوات القيادة العامة مدينة سرت، أمس الاثنين.

وقال المعداني لإذاعة سرت المسموعة الليلة إن «مدينة سرت كانت مهمشة وخاصة بالنسبة لملف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة».

وأعلن عميد بلدية سرت أن يوم الثلاثاء «يعتبر يوم عمل عادي، وأن الدراسة متواصلة بالمدارس وجامعة سرت، وكذلك المرافق الصحية والمستشفيات والجهات الأمنية».

وأكد الناطق باسم قوة تأمين سرت، طه حديد، انسحاب قواته من المدينة بعد دخول قوات القيادة العامة إليها اليوم، مشيرا إلى أن قواته فضلت الانسحاب من المدينة «حماية للمدنيين»، رغم أنها تصدت لهجوم قوات القيادة العامة من محورين، متوعدا بهجوم جديد لاستعادة المدينة.

وتابع حديد، في تصريحات إلى قناة «ليبيا الأحرار»، أن قوات القيادة العامة هاجموا المدينة بالتزامن مع تحرك «خلايا نائمة» ترفع الأعلام الخضراء وتهتف باسم القذافي.

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