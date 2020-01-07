الجزائر تندد "بأعمال العنف في ليبيا" وتعتبر "طرابلس خطا أحمر"

نددت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين في بيان “بأعمال العنف” في ليبيا، وأكدت أن “العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر ترجو ألا يجتازه أحد”. كما دعت مجلس الأمن إلى “فرض الوقف الفوري لإطلاق النار”. وطالبت الجزائر “الأطراف الخارجية إلى وقف تغذية هذا التصعيد، والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري”.

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