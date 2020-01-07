سلامة: التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في ليبيا

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا، داعيا إلى إنهاء التدخل الخارجي في البلاد.

من جانبه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الدول المعنية إلى وقف التدخل في ليبيا، مضيفا في مؤتمر صحفي أمس بالأمم المتحدة على خلفية مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في ليبيا.

وشدد سلامة على أن المنظومة الدولية منقسمة بشأن الأزمة الليبية، لافتا إلى أن مجلس الأمن انعقد أربع عشرة مرة قبل ذلك، ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أي قرار يوقف ما يحدث في البلاد.

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