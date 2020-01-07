صالح يختتم زيارة للنيجر استمرت يوما واحدا

اختتم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح زيارته الرسمية للنيجر التي استمرت ليوم واحد فقط.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح التقى خلال الزيارة نظيره النيجيري “احسين تني” الذي كان في استقباله كما التقى رئيس النيجر “محمدو إيسوفو” وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ودور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتطرف والتأكيد على دور مجلس النواب الرافض للتدخل الخارجي في الشأن الليبي بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي في إنهاء الأزمة في ليبيا.