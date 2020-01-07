وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر والجزائر وتونس لبحث تطورات الأزمة الليبية

يزور وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، غدا الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة، ثم منها إلى الجزائر وتونس.

وقال دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، “ليبيا تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن الشواطئ الإيطالية، وأنا على اتصال دائم مع نظرائي الأوروبيين وليس فقط غدا سأكون في القاهرة ثم الجزائر وتونس، واليوم بعد الظهر سنقوم بتقييم آخر التطورات في وزارة الخارجية الإيطالية”.

وعلق على آخر التطورات في ليبيا والشرق الأوسط، بقوله: “في الأيام الأخيرة، تعيدنا الأحداث التي تتعلق بإيران وليبيا إلى ذكريات ماضي الحرب.. الماضي غير البعيد الذي يتحدث إلينا عن الدمار والأموات والخوف”.

وتابع دي مايو: “في العديد من النزاعات، وفي العديد من الخيارات الخاطئة، بدءًا من الحرب في ليبيا عام 2011م والأخطاء التي ارتكبت بالفعل في العراق، تتم كتابة ما يجب ألا نكرره”، مضيفا: “أرواح بشرية.. مدنيون وعسكريون، هجمات إرهابية، تدفقات المهاجرين اليائسين الذين ليس لديهم خيار.. أي إجراء يؤدي إلى تفاقم هذه المواقف ليس هو الحل الصحيح”.

وكان نواب الحزب الديمقراطي الإيطالي، طالبوا، الخميس، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالمثول أمام البرلمان الإيطالي عقب انتهاء البعثة الأوروبية من زيارة ليبيا في 7 يناير الجاري، وتقديم تقرير بشأن الأوضاع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية