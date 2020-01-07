ندوة في إيطاليا حول التصعيد التركي في ليبيا

ينظم معهد دراسات السياسة الدولية (ISPI) ندوة حول “التصعيد في ليبيا: بين التدخل التركي ودور إيطاليا”، التي ستعقد بميلانو (شمال) في 13 من يناير الجاري.

وبحسب آكي أوضح المعهد في بيان لهأنه “بينما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، فعلى أبواب إيطاليا أيضا، يُعلن عن تغيير في وتيرة أزمة حساسة بشكل خاص بالنسبة لبلادنا، ألا وهي الأزمة الليبية”.

وأضاف البيان “يمثل قرار تركيا التدخل عسكريًا إلى جانب حكومة طرابلس ضد (الجيش بقيادة المشير خليفة) حفتر، نقطة تحول في الصراع، مع تأثير معين على التوازن الميداني وتطورات الوساطة الدولية الهشة أصلا”.

وخلص معهد (ISPI) إلى القول إنه ستبحث في تساؤلات: “ما الذي سيتغير الآن؟ كيف سيكون رد فعل الجهات الفاعلة المحلية والدولية المشاركة في الحرب؟ وما الذي يمكن أن تفعله إيطاليا وأوروبا لتشجيع حل سلمي للأزمة؟”.