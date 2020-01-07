«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد، وما زالت فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وتراوحت درجات الحرارة بين 7 و16 درجة مئوية على جميع المناطق، حسبما أظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية في الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانا على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 10 و12 درجة مئوية على مناطق الجبل.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية، وبين 7 و11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و16 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و16 درجة مئوية.

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