المسماري: سيطرنا على مدينة سرت بعملية خاطفة وسريعة استغرقت 3ساعات

ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان لن يقوم باستخدام قواته المسلحة في البداية في معركته مع ليبيا وسيحاول أن يحقق انجاز على أرض الواقع من خلال المرتزقة الذي يستخدمهم في الحرب.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” والمذاع على فضائية “صدى البلد” المصرية أوضح أن مدينة سرت بالكامل تحت سيطرة الجيش وهذا يعني القضاء على بؤرة إرهابية كانت تهدد الوطن، مشيرا إلى أن قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت تحت سيطرة الجيش.

وأكد المسماري أهمية السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت لأنه سوف يقطع الطرق على خونة أردوغان من مساعدته باستخدامهم،مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية هربت من سرت وتم مساعدة القوات الليبية من قبل أهالي مدينة سرت المصطفون خلف جيشهم الوطني.

وأعلن المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن تحرير مدينة سرت بالكامل بعملية خاطفة استغرقت 3 ساعات،مشيراً إلى أن العملية كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة،منوّهاً إلى أنه قد تم تطهير مدينة سرت من المسلحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية