الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد وشيك للعنف في ليبيا

حذر الاتحاد الأوروبي من تصعيد وشيك للعنف في ليبيا، ودعا للتوصل إلى حل سياسي، خاصة عقب إعلان الرئيس التركي غزو ليبيا.

وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قال في بيان إن الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا.

وأضاف المسؤول الأوروبي حسب وكالة فرانس برس، أن العمل الحقيقي من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا أصبح اليوم ملحا أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

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