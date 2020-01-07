مجلس النواب يدعو أهالي سرت للالتفاف حول المؤسسة العسكرية

بارك مجلس النواب الليبي الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بتحرير مدينة سرت من التشكيلات المسلحة.

وهنأ المجلس كافة أبناء الشعب الليبي وأهل مدينة سرت بتحرير المدينة من “المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية” داعيا كافة أبناء مدينة سرت للالتحام بأبناء القوات المسلحة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة مشددا على أنه سيجري تقديم كافة الخدمات اللازمة للمدينة.

وقال المسماري إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.