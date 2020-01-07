بعد التحركات التركية.. بريطانيا: يجب تطبيق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا واحترام قرارات مجلس الأمن

ليبي – دعت بريطانيا أمس الإثنين إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011.

نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين وفي تصريحات إعلامية أدلى بها قبيل دقائق من بدء جلستيْ مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا وبرنامج الأسلحة الكيمائية في سوريا وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية قال:”نحن نشارك كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في الإعراب عن قلقنا الشديد إزاء الوضع في ليبيا”.

وأضاف السفير:”يجب تطبيق حظر تصدير السلاح بشكل كامل إلى ليبيا واحترام قرارات المجلس في هذا الصدد”.

يشار إلى أن هذه التصريحات البريطانية تأتي بعد موافقة البرلمان التركي على دعم حكومة الوفاق عسكريا وارسال الجيش التركي لغزو ليبيا بعد تلقيه طلب من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

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