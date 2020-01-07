أعربت تونس عن إدانتها بأشدّ العبارات القصف الذي استهدف مقر الكلية العسكرية جنوب العاصمة طرابلس والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها التعبير عناستنكارها لاستمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين الأبرياء وكذلك للمنشآت المدنية في ليبيا لما يشكله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة بأسرها.

وأكد البيان أن استمرار اللجوء إلى خيار التصعيد العسكري كحلّ للأزمة الليبية لن يؤدي إلاّ إلى مزيد تفاقمها وتعقيدها ويُقوّض فرص وجهود استئناف العملية السياسية.

ودعت تونس كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية إلى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي بالعودة السريعة إلى المفاوضات في إطار حوار ليبي– ليبي شامل يُعزّز مخرجات هذه الشرعية من أجل صون وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها.