أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية (المؤقتة سابقا) عبد الهادي الحويج أنه بعد تحرير مدينة سرت سيواصل الجيش عمله لتحرير العاصمة طرابلس.

وقال الحويج في تسجيل مصور بعد أن كانت المشانق في شوارع مدينة سرت وبعد أن خرب الإرهاب مفاصل المدينة تحررت المدينة بفضل الجيش وقيادته.

وأكد الحويج أن الجيش سيواصل عمله لتحرير طرابلس من “المليشيات والإرهابيين” مشددا على أن القوات المسلحة لم تأتي للانتقام والتشفي والثأر بل لبسط الأمن والأمان والاستقرار.

ودعا الحويج الأهالي في طرابلس للالتفاف حول الجيش وتأمين الشوارع والأحياء والعمل على تأمين مستقبل واعد لكل الليبيين مشددا على أنه في ليبيا الجديدة لا سجون ولا إرهاب ولا فوضى سلاح وإنما دولة مدنية ديمقراطية.