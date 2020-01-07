النمسا: ما تقوم به تركيا في ليبيا غير قانوني.. وأوروبا لن تسمح لها بإشعال منطقة المتوسط

ليبيا – قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شاين برج إن ما تقوم به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولي وضد المنطق والبعد الجغرافي أو حماية الليبيين، موضحا أن أوروبا لن تسمح لتركيا بإشعال منطقة المتوسط من أجل مصالحها الداخلية.

وزير خارجية النمسا وفي مداخلة له عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” أكد أن ما تقوم به تركيا غير قانوني وباطل، منوها بأنه تم تكليف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى بالتعامل مع الأزمة التركية في المتوسط لأنه انتهاك من حكومة الوفاق لاتفاق الصخيرات.

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