“حزب أردوغان” مُصمّم على تدخل الجيش التركي في ليبيا

شدد المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية ما وصفها بـ”الشرعية في ليبيا”، وذلك في إطار التدخل التركي الصارخ في شؤون ليبيا الداخلية.

وحول قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا، قال جليك أن “القوات المسلحة التركية ستدرّب العناصر التي تعمل على حماية الشرعية في ليبيا” في إشارة إلى التشكيلات المسلحة الموالية للوفاق.

وأكد المتحدث باسم الحزب الذي ينتمي له الرئيس التركي على تمسك أنقرة بحكومة الوفاق وعزمها على دعمها بموجب الاتفاقية الموقعة، مشيراً إلى أن “هذه الخطوات تعد في الوقت نفسه مهمة بالنسبة لتركيا من حيث مصالحها القومية في البحر المتوسط وشمال إفريقيا”.

ولفت عمر جليك إلى أن تركيا “تتابع عن كثب التطورات منذ توقيع المذكرة مع حكومة الوفاق وأضاف “سنواصل أنشطتنا الدبلوماسية والميدانية من أجل إرساء الهدنة والاستقرار في ليبيا”.

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