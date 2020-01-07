حملة لتقديم فحوصات طبية مجانية للطلبة في بدر

أطلق فريق طبي يتبع المركز الصحي بدر، بالتعاون مع مكتب الصحة المدرسية بمراقبة التعليم باطن الجبل حملة كشوفات ومسح طبي لطلبة المدارس.

وشملت الحملة الطبية إجراء فحوصات وكشوفات طبية لطلبة المدارس ببدر تستهدف عدة أمراض منها الحساسية، واللشمانيا، والربو وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتستمر الحملة الطبية لـ 4 أيام كما يُقدّر عدد الطلبة والطالبات المستهدفين بمدارس منطقة بدر بنحو 1700 طالب.

وتهدف هذه الحملة للحد من انتشار اللشمانيا التي ارتفعت نسبة الإصابة بها مؤخراً في العديد من المدن والمناطق الليبية، إضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الحساسية والربو لدى الأطفال.

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