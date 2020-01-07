بعد إعلان تحريرها.. وزارة الصحة تضع خطة لإعادة العمل بالمراكز الصحية والعيادات المجمعة بمدينة سرت

ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية بمدينة سرت .

عقوب دعا وفقاً لوكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية إلى وضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة بعد اعلان تحرير المدينة وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.

وأضاف وزير الصحة أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.

وأكد عقوب بأن هذا التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة والخارجين عن القانون .

وزير الصحة أكد على أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في سرت من أولويات واهتمامات وزارة الصحة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا .