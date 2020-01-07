أهالي سرت يرحبون بتحرير مدينتهم ويؤكدون اصطفافهم بجانب القوات المسلحة

سرت-العنوان

رحّب أهالي سرت، بتحرير القوات المسلحة لمدينتهم والسيطرة عليها، من قبضة مليشيات الوفاق، واصفين لحظة دخول القوات المسلحة إلى سرت بـ “التاريخية”.

وأكد الأهالي، في بيان، بمناسبة تحرير القوات المسلحة لسرت، أن المدنية تحررت من “قبضة الإخوان المسلمين”، كما أكدوا رفضهم القاطع لأي تدخل تركي في الشؤون الليبية.

وشدد الأهالي على دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، ووقوفهم صفًا واحدًا لمواجهة أي عدوان خارجي.

وهنأ الأهالي القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، معربين عن أملهم في أن تتمكن القوات المسلحة من تحرير العاصمة طرابلس.

وأحكمت القوات المسلحة، يوم الإثنين، سيطرتها الكاملة على مدينة سرت في عملية عسكرية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.