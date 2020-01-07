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طقس ليبيا.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة “تحت المعدل”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد أغلب المناطق الليبية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أنها ستكون تحت المعدل المتوسط.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، الثلاثاء، و احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي.

وتشهد المناطق الساحلية رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة ما يزيد احتمالات اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج إلى قرابة 4 أمتار خاصة على ساحل طبرق.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية على غالبية المناطق، في حين تتراوح ما بين 7 إلى 12 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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