20 مليار دولار إيرادات النفط في ليبيا حتى نهاية نوفمبر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنإيرادات النفط لعام 2019 تتجاوز 20 مليار دولار حتّى نهاية شهر نوفمبر 2019

وأوضحت المؤسسة في بيان لهاأنّ إيرادات شهر نوفمبر 2019 قد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي – أي بانخفاض قدره 410 مليون دولار أمريكي (19 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر 2019، وانخفاض بحوالي 613 مليون دولار أمريكي (25 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2018. مما يجعل إجمالي الإيرادات في 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2019 تبلغ أكثر من 20.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أن إيراداتها تتمثلفي عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله” إجمالا، وعلى الرغم من كلّ الظروف العسيرة التي واجهتها، فإن المؤسسة الوطنية للنفط في طريقها إلى تحقيق أهدافها في الرفع من معدّلات الإنتاج وزيادة الإيرادات، حيث أنّ كميات إنتاج المكثفات النفطية والغازية ثابتة عند 1.23 مليون برميل في اليوم في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 1.22 مليون برميل في اليوم في أكتوبر ويُفسّر انخفاض إيرادات شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي بانخفاض سعر النفط كما أنّ الفرق في الإيرادات بين شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام يُعزى بشكل أساسي إلى التحصيل المبكر لإيرادات بعض شحنات شهر أكتوبر؛ بالإضافة إلى أنّ إيرادات شهر نوفمبر قد تأثرت أيضا بسوء الأحوال الجوية. وتوفر هذه العائدات موارد حيوية للشعب الليبي، كما أن استمرارنا في توفير النفط يساهم في استقرار السوق العالمية”.

وأوضحت المؤسسة أنها تقومبتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي، وتتلقى في المقابل ميزانياتها التشغيلية والرأس مالية من وزارتي المالية والتخطيط، ويتولى صرفها المصرف المركزي.