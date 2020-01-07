منتقداً سياسة بلاده تجاه ليبيا ..نائب ايطالي: اليوم نسلم فعليًا مفاتيح موانئنا إلى تركيا ورئيسها أردوغان

ليبيا – قال النائب الإيطالي ورئيس لجنة شنجن يوروبول والهجرة أوجينيو زوفيلي إن إلغاء قمة العاصمة الليبية طرابلس بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجرد نتيجة منطقية مدتها خمسة أشهر لم يتم فيها القيام بشيء لمنع تصعيد النزاع ولا لحماية مصالحنا الأساسية من حيث موارد الطاقة ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

زوفيلي وهو رئيس كتلة حزب الرابطة الذي يرأسه سالفيتي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي وفي تصريح نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين أضاف:”النتيجة هي أننا اليوم نسلم فعليًا مفاتيح موانئنا ونظام الإمداد الخاص بنا إلى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان”.

وتابع زوفيلي أن التراجع الدبلوماسي لروما جعلها على بعد خطوة واحدة من أكبر كارثة جيوسياسية على بلادنا منذ فترة ما بعد الحرب.

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