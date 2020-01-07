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مورو: خطوتان رئيسيتان لإنهاء أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال القيادي في حزب النهضة التونسي، المرشح الرئاسي السابق، عبد الفتاح مورو، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يتم وفق خطوتان رئيسيتان.

وأوضح مورو في تصريحات لـ”عربي 21″ أن الخطوة الأولى تكمن في جمع السلاح وإبعاده عن أيدي من لا يملك الحق في حمله، والثانية تتمثل في وقف التدخلات الخارجية في البلاد.

وحذّر القيادي في حزب النهضة التونسي من تحول ليبيا إلى “سوريا ثانية”، في إشارة إلى تشابك التدخلات الخارجية في البلاد وتضارب مصالح الأطراف الأجنبية.

وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل إلى تونس، قال مورو أنها جاءت في وقت تواجه فيه المنطقة قضايا مهمة مضيفاً أنها كانت “في إطار المشاورات حول التعاون الداخلي والخارجي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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