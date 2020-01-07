أعيان وأهالي سرت يباركون انتصارات القوات المسلحة وتحريرها لمدينتهم

بارك أعيان وأهالي مدينة سرت انتصارات القوات المسلحة وتحريرها لمدينتهم من قبضة المليشيات والجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها.

أعيان وأهالي سرت وفي بيان لهم أمس فور إعلان القوات المسلحة تحرير المدينة، قالوا إن هذه الانتصارات تؤذن بميلاد فجر جديد من الحرية والعزة والكرامة للشعب الليبي، مؤكدين أن سرت وأبناءها يقفون مع القوات المسلحة ضد كل من يحاول خيانة الوطن وبيعه للمستعمر التركي، كما هنأ أعيان سرت القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بهذا الانتصار، مبدين دعمهم الكامل للقوات المسلحة في معركتها بطرابلس.

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