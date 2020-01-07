زعيمة حزب الخير التركي المعارض تشن هجوماً حاداً على سياسة أردوغان في ليبيا

ليبيا – شنت زعيمة حزب “الخير” التركي المعارض ميرال أكشنار هجوما حادا على سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخارجية لا سيما فيما يخص الأزمة السورية والليبية.

أكشينار خلال مؤتمر للحزب بالعاصمة التركية أنقرة وفقاً لقناة “روسيا اليوم ” أعتبرت إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيزيد الأمر سوءا وسيؤثر على تركيا بشكل سلبي.

وتابعت أكشنار هجومها على سياسات أردوغان قائلة: “أصبحت السياسة التركية الخارجية قائمة على الكراهية… عندما ننظر إلى كل هذا نرى طموح أردوغان أن يصبح قائدا للشرق الأوسط ونرى الكثير من الكراهية من جيراننا على الحدود”.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا ،قالت:” على ماذا حصلنا نحن بعد التجربة السورية؟ لقد أنفقنا نحو 40 مليار دولار على ملايين اللاجئين وعرضنا جيشنا لحروب أهلية في سوريا ليس لنا بها ناقة ولا جمل، ولا نعلم متى سننتهي منها”.

وأضافت:” يا سيد أردوغان، إذا لم تكن عقلانيا، فأنا مستعدة للذهاب إلى سوريا ومقابلة الأسد لحل هذه المشكلة”.

الزعيمة المعارضة تعهدت بأن يستمر حزبها في معارضة تلك اللهجات التي لا حصر لها حيال السياسات الخارجية، مضيفة :”سنحمي حقوق الأبرياء عن طريق تغيير تلك اللغة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية