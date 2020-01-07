الملف الليبي على طاولة دول الاتحاد الأوروبي

دول الاتحاد الأوروبي تجتمع اليوم في بروكسل لبحث التطورات في ليبيا
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
نائب مصري: تركيا لن ترسل قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المجلس الاستشاري: على الرئاسي دعم الجبهات ومعالجة الخلل بأداء المناطق العسكرية
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا قويا ضد التدخل التركي في ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
شركة نفوسه تبحث عودة حقل شمال الحمادة للإنتاج
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك