مصدر مصري: الخيارات السياسية والأمنية مفتوحة وستتبلور تباعاً مع تطور الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالأمن القومي المصري حيث تتماس حدود البلدين بطول نحو 1115 كيلومتراً .

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أوضح لموقع “اندبندنت عربية” أمس الاثنين أن رفض القاهرة التصعيد التركي يكمن بالأساس في التخوف من خلق وتكوين قواعد ارتكاز لعناصر متطرفة قُرب الحدود الغربية لمصر،فضلاً عن تعميق حدة عدم الاستقرار واستنزاف الموارد الليبية”،مشيراً إلى أن موقف تركيا في الملف الليبي وما يتعلق بسياستها في ملف غاز المتوسط يمثل تهديداً للمصالح المصرية والأمن القومي للبلاد.

ومن دون تحديد خطط التحرك المصري لمجابهة التصعيد التركي،نوَه المصدر إلى أن الخيارات السياسية والأمنية مفتوحة وستتبلور تباعاً مع تطور الأوضاع ومقتضيات حماية الأمن القومي المصري.

وبحسب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري فإن الإعلان التركي عن بدء إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق استهلاك إعلامي ورسائل إلى الداخل التركي.

وقال النائب البرلماني إنه بإمعان النظر في الأمور اللوجستية والجيوسياسية لا يمكن أن ترسل أنقرة أي قوات لأنه ببساطة ليس لديها غطاء جوي أو بحري كافٍ لتوفير التأمين اللازم لمثل هذا التحرك على مسافة 1300 كيلو متر بحري،مشيراً إلى جاهزية مصرية ليبية يونانية قبرصية لإجهاض مثل هكذا تحرك قبل وصوله إلى شواطئ الجارة الغربية.

وذكر أن الطريق الوحيدة لاحتماليات حدوث ذلك سريعاً هو عبر إنزال جوي للقوات في دول الجوار وهو ما لم يتمكن أردوغان من إتمامه بعدما قوبل مسعاه بالرفض في تونس والجزائر اللتين رفضتا التدخل الأجنبي في ليبيا.

ويقول اللواء جمال مظلوم المحلل السياسي والاستراتيجي إن تدخل مصر عسكريا في ليبيا لحماية مصالحها وارد ومرتبط باحتماليات أي تهديد مباشر على حدودنا الغربية، موضحاً أن القاهرة لديها إجراءات محسوبة وواضحة ضد كل ما يشكل تهديداً لأمنها القومي.

وأكد زيادة الدعم العسكري واللوجيستي لقوات الجيش الليبي في معاركها على مشارف طرابلس،موضحاً أن هذا الدعم سيزيد خلال الفترات المقبلة في ضوء ما تستطيع القاهرة تقديمه لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرى هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات أن مصر ستتجنب أي محاولة لتوريطها في فخ من الجانب التركي وستعمل على تأمين حدودها وستترك مهمة مواجهة التدخل التركي للقبائل الليبية والجيش الوطني هناك الذين سيتكفلون بالأمر.

واستند سليمان في رؤيته إلى أن القاهرة تعي جيداً تكلفة الحرب الثقيلة وهذا ما يفسر تكثيف جهودها السياسية الرافضة للتدخلات الخارجية في القضايا العربية،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قوة الردع والدفاع لدى مصر تبقى حاضرة لحماية المصالح والأمن القومي المصري من أي تهديد.

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