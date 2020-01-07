“طبي مصراتة” يعلن حالة الطوارئ القصوى

بعد ساعات من سيطرة الجيش الوطني على مدينة سرت، أعلن مركز مصراتة الطبي حالة الطوارئ القصوى امتداداً لحالة النفير المُعلنة في المدينة منذ انطلاق ما يُسمى بعملية “بركان الغضب”.

وطالبت إدارة مركز مصراتة الطبي كافة العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة الاستعداد الكامل لاحتواء الأزمة وتسخير كل الإمكانيات الممكنة لاستقبال الجرحى والمصابين.

ودعا مركز مصراتة الطبي العناصر التسييرية للبقاء على أهبة الاستعداد لتلبية النداء عند الحاجة إليهم، والحضور بشكل سريع إلى مواقع عملهم لأداء واجبهم الإنساني في ظل الظروف الراهنة.

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