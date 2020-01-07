وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يناقشون الوضع الليبي ببروكسل

يعقد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اجتماعاً اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث الوضع في ليبيا، حسب مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«فرانس برس».

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الأربعة الملفّ الإيراني، وذلك بعد أربعة أيام على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد، وهو ما أجج التوتر في الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة الفرنسية: «يخشى الأوروبيون أيضاً تفاقم الأزمة الأمنية في ليبيا، غداة إعلان قوات المشير خليفة حفتر سيطرتها على مدينة سرت في وسط البلاد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا