«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحلي بنغازي وطبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على ساحلي بنغازي وطبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 4.25 متر على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن حالة البحر تتراوح بين قليل الاضطراب ومضطرب، كما أن الرؤية بين الجيدة والضعيفة على طول الساحل.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين متر وثلاثة أمتار.

– درجة الحرارة تسجل 19 درجة مئوية، كما أن الرؤية جيدة إلى متوسطة

الساحل من الخليج إلى طبرق

– سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، والرياح شمالية غربية على طول الساحل، سرعتها بين 15 و25 عقدة.

– البحر مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على ساحل طبرق، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4.25 متر.

– درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر.

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