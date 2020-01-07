مخاوف من تصدير الأزمة الليبية إلى دول الجوار

في الصحف اليوم الأزمة الليبية المتسارعة ومخاوف في الجزائر وتونس من تداعياتها، ومرور 5 سنوات على استهداف مجلة شارلي إيبدو بهجوم إرهابي.

وإلى التطورات المتسارعة في الملف الليبي. الرئيس أردوغان أكد أن تركيا بدأت في نشر قواتها في ليبيا وذلك بعد موافقة البرلمان على طلب الرئيس أردوغان إرسال قوات لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية الأسبوع الماضي. صحيفة دايلي صباح التركية تشرح في الافتتاحية أهداف تركيا من التدخل العسكري في ليبيا وتشرح الأسس الدستورية والقانونية لهذا التدخل وتقول افتتاحية الصحيفة إن ليبيا هي إحدى البلدان المجاورة لتركيا وأي ضرب لاستقرارها سيؤثر مباشرة على تركيا وكل من يشكك في الروابط بين البلدين فهو منقطع عن الحقيقة.

ليبيا سباق المعسكرين. هكذا عنونت صحيفة العربي الجديد وقالت إن سياسيي وعسكر محوري الحرب الليبية: الحكومة الشرعية وتركيا من جهة ومعسكر خليفة حفتر والإمارات ومصر والسعودية وفرنسا من جهة ثانية، يتسابقون لإيجاد حل سياسي أو لتزخيم القتال. صحيفة العربي الجديد تقول إن كل السينياروهات تبقى قائمة في ليبيا.

صحف دول الجوار الليبي تهتم بما يجري في هذا البلد. صحيفة الوطن الجزائرية عنونت الجزائر في مواجهة المستنقع الليبي، واهتمت الصحف الجزائرية بالمقابلة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم أمس في العاصمة الجزائر. صحيفة روبرترز قالت إن الجزائر أمام اختبار العبء الليبي.

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