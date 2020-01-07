تونس: لن نسمح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر حدودنا

رفضت رئاسة الجمهورية التونسية بشكل قاطع، اليوم الثلاثاء، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود التونسية الليبية.

وقالت رشيدة النيفر، المتحدثة باسم برئاسة الجمهورية التونسية، في حديث مع إذاعة “موزاييك إم. إم” التونسية اليوم إنّ تونس ترفض رفضاً قطعياً أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، ”وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغيّر”، حسب ما أضافت.

وعند سؤالها حول إمكانية السماح لتركيا بإستخدام أراضي تونس للتدخل عسكرياً في ليبياً، قالت النيفر إنّ “تونس لا يمكن أن تسمح بذلك” وإن “جواب رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) كان صريحاً للرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) خلال زيارته لتونس”.