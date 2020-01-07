مجلس النواب يبارك بتحرير سرت ويدعو الجيش لتحرير كامل ليبيا

أخبار ليبيا24

بارك مجلس النواب الليبي في بيان الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مدينة سرت، مؤكدا أن المدينة كانت قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة.

وفي بيان هنأ المجلس الشعب الليبي وأهالي سرت بهذا الانتصار، واصفًا أنه “عظيم”، ودعا الجيش الوطني إلى مواصلة تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات والجماعات الإرهابية، لينعم الوطن والشعب بالأمن والأمان والاستقرار.

كما دعا المجلس كافة أبناء سرت للالتحاق بأبنائهم بالجيش الوطني، والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

وكان أهالي سرت قد رحّبوا أهالي سرت، بتحرير الجيش الوطني لمدينتهم من قبضة قوات الوفاق، واصفين لحظة دخوله بـ “التاريخية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24