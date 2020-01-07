تونس ترفض بشكل قاطع السماح لتركيا بإنزال قواتها عبر حدودها إلى ليبيا

تونس-العنوان

رفضت رئاسة الجمهورية التونسية بشكل قاطع، اليوم الثلاثاء، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال إلى ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية.

وقالت المتحدثة باسم برئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، اليوم الثلاثاء، إن تونس ترفض رفضاً قطعياً أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، مؤكدة أن هذا موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغيّر.

وأكدت، في حديث مع إذاعة “موزاييك إم. إم” التونسية اليوم، إن “تونس لا يمكن أن تسمح بذلك” وإن “جواب رئيس الجمهورية قيس سعيد كان صريحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لتونس. وأضافت أن سيادة أي شبر من التراب التونسي التونسي ليست محل مساومة.