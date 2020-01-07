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إدارة الخدمات الصحية جالو تعقد اجتماعها الإفتتاحي لعام 2020

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

جالو 07 يناير 2020 (وال) _ أقيم صباح أمس الإثنين، الإجتماع الإفتتاحي للعام 2020، بإدارة الخدمات الصحية جالو.

هذا و ضم مدير إدارة الخدمات الصحية جالو، و كلا من مدراء المراكز والوحدات الصحية، ومدراء الإدارات والمكاتب والأقسام بالإدارة، وذلك لمناقشة حصيلة العام 2019 م وخطة العام 2020.

وناقش المجتمعون العراقيل والمشاكل التي تواجه سير العمل، لحلها ووضعها حيز الإهتمام بخطة العام 2020 لتقديم خدمة صحية تكون في مستوى تطلعات أهالينا بمدينتنا الحبيبة جالو.

وحث مدير إدارة الخدمات الصحية جالو الحضور على التقيد بالتعليمات ومواكبة كل الطوارئ التي يمر بها البلاد. (وال _ جالو) ف أ / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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