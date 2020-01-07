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قيادي في بركان الغضب : هذه قدراتنا بعد وصول القوة التركية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال  ناصر عمار  آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ”أنه اصبح بامكانهم تكبيد الجيش الليبي خسائر كبيرة بعد  وصول الدفعة الأولى من القوة التركية إلى العاصمة طرابلس .

وأضاف  في تصريحات صحفية  “يمكننا الان اسقاط الطائرات وسلاحنا الجوي يتحرك بكل أريحية قصفنا أول أمس قاعدة الوطية قصفاً شديداً ودمرنا الكثير من امكانيات هذه القاعدة بحيث نضرب بالعمق ليكون ظهرنا محمي من الخلف والان نملك من السلاح الجوي الذي نستطيع ضرب قاعدة الجفرة و الخروبة ومطار بنينا” .

وقال “لدينا الذراع الطويلة التي يمكن أن تقتص وننتقم ممن قتلوا ابنائنا في المحاو روشبابنا وهم يتدربون على حمل السلاح لحماية دولتنا وحكومتنا  الذود عن عاصمتنا، فلن تكون هناك مجاملات بعد اليوم “.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • عندك طياح سعدك طائره مسيره يسمى فيها قوة جويه وهى ماوصلتش حتى للقاعدة قصفت فى خط الدفاع الاول للقاعدة جايكم الشوى فى طنجرة الغضب متاعكم ياخونة

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