التركيبات الاجتماعية بمدينة المرج تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

المرج 07 يناير 2020 (وال) _ أكدت التركيبات الاجتماعية بمدينة المرج ،أمس الأثنين على وقوفها مع القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، وإفشال المؤامرة العثمانية.

هذا وجاء ذلك في بيان لها شددت فيه كافة التركيبات على رفضهم واستنكارهم للغزو العثماني، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية .

و تقدمت التركيبات الاجتماعية بمدينة المرج بخالص الشكر والتقدير لقبائل ترهونة، وذلك لموقفها الوطني الداعم لتوحيد التراب الليبي واللحمة الوطنية . (وال _ المرج) أ ف / ه ع

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