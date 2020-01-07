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معالي وزير الشؤون الاجتماعية تصدر تعليماتها برفع حالة الطوارئ والإستعداد لتقديم كافة الخدمات لأهالي مدينة سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 07 يناير 2020 (وال) _ أصدرت معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية الدكتورة فتحية علي حامد، تعليماتها لمكتب الشؤون الاجتماعية والقطاعات التابعة للوزارة ببلدية سرت والبلديات المجاورة إلى رفع حالة الطوارئ والإستعداد لتقديم كافة الخدمات للأهالي والمواطنين، وذلك بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

يذكر بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بياناً صحفياً في وقت سابق تهنئ فيه بتحرير المدينة. (وال _ سرت) أ ف / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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