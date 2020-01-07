وجه آمر السرية الثانية بالكتيبة 127 مجحفلة الرائد محمد العايش، رسالة إلى آهالي مدينة سرت بمناسبة تطهيرها من المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها.

وقال العايش الذي يتلقى العلاج بمصر بعد إصابته التي تعرض لها في 5 أبريل الماضي في معركة طرابلس، “دائما ما كان الدعاء أن تكون معركة تحرير سرت بأقل الأضرار، وفي أقصر وقت نظرا لما مر على مدينتي الغالية من حرب وتهجير وويلات وإتلاف للممتلكات الخاصة والعامة، منذ سنة 2011، واليوم استجاب المولى عز وجل لهذا الدعاء وتحررت المدينة بأخف الأضرار والحمد لله.”

وأضاف ابن مدينة سرت، “الآن يبقي الدور الأهم والأبرز على أهلنا في مدينة سرت وهو نبذ خلافاتهم، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والاهتمام ببناء سرت، والتعايش السلمي بين كل أبناءها، بعيدا عن الفتنة والحقد والكراهية، ويجب تفعيل القضاء العادل والشرطة ومؤسسات الدولة كافة، بما يضمن لكل مواطن أخذ حقه بالقانون.”

واختتم العايش رسالته بتقديم الشكر لرفاقه الذين وصفهم بأبطال القوات المسلحة والقوات المساندة وقياداتهم لهذا العمل الجبار والخاطف والسريع.