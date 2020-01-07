اشتباكات شرق مصراتة.. وانباء عن سيطرة الجيش على هذه المناطق

أكدت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة وبالاسلحة الثقيلة تدور شرق مدينة مصراتة بين قوات الجيش الوطني وقوات من المدينة.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني تتقدم بإتجاه مصراتة، مشيرةً إلى سيطرة القوات على اجزاء واسعة من منطقتي ابوقرين والوشكة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت شن سلاح الجو ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في مناطق بوقرين ولحسون والبويرات.

واشار شهود عيان إلى قيام قوات مدينة مصراتة بإغلاق الطريق الرابط بين بني وليد وزليتن مصراتة عند بوابة الدوفان وانتشار مسلح بالمنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة سرت، بعد شن هجوم خاطف، حيث أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة سرت بالكامل في عملية عسكرية وصفها بـ”الخاطفة”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي