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السعودية تندد بالتدخل التركي العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجلس الوزراء السعودي: تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن بتدخلها العسكري في ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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