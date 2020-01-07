الخراز: مستعدين لتأمين سرت بالتعاون مع مديرية الأمن بالمدينة

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز إن الوزارة مستعدة لتأمين سرت بالتعاون مع مديرية الأمن بالمدينة.

الخراز أوضح في تصريح لقناة “218” إن الوزارة تتابع كافة التطورات العسكرية والعمليات العسكرية في مدينة سرت، لافتاً أن الوزارة وضعت خططاً فيما يخص المدن والمناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتهم بما فيها سرت وطرابلس وما حولهما.

وأكد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمباشرة مهامها في مدينة سرت بعد انتهاء العمليات العسكرية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستنتشر في مدينة سرت بالتعاون مع مديرية سرت بعد تلقيهم التعليمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة لمساندة الأجهزة الأمنية في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية