الحكومة الليبية تهنئ الشعب بتحرير سرت

باركت الحكومة الليبية الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وتحريرها لمدينة سرت، وقالت إن هذا النصر يبين لمختطفي العاصمة ومن تحالفوا معهم أن القوات المسلحة ستعيد طرابلس إلى أحضان الوطن وتطهرها من قبضة الإرهابيين والخائنين الذي ليس لهم عهد ولا ذمة.

الحكومة الليبية وفي بيان لها أمس هنأت الشعب الليبي بعودة سرت إلى أحضان الوطن، مذكرة بأصحاب الفضل في ذلك وهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، كما توجهت بالشكر وخالص العرفان لمن جمع الشمل ودفع البلاء عن أرض ليبيا وهي القوات المسلحة والشباب المساند لها.

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