عقوب يطالب بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية بمدينة سرت

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية بمدينة سرت .

‏‎ودعا عقوب إلى وضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، بعد إعلان تحرير المدينة وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام ألفين وعشرين.

وأضاف عقوب أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل وتسريع تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

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