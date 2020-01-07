مستشار أردوغان: تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية بينما غيرها يدعم المتمردين

ليبيا – استبعد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أن تكون بلاده ستحارب مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا.

أقطاي كتب بالعربية في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر ” أمس الاثنين قال:”من قال ان تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة… تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابيين لا تصدقوا اعلامكم فهو يكذب عليكم وتركيا ليست ضد الشعب المصري ولا أي شعب في المنطقة” على حد زعمه.

واختتم تغريداته بالزعم أن تواجدهم في ليبيا يأتي تلبية لطلب ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الفاق) وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية، مضيفاً بأن بلاده نسعى لوقف الحرب وأن غيرهم يسعى إلى اشعالها حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية