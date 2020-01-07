نشاط تجاري لافت في ميناء بنغازي البحري

رست في ميناء بنغازي البحري عدد من السفن التجارية من بينها السفينة “اماند اف” لنقل الحاويات محملة بأكثر من 200 حاوية من السلع والبضائع المختلفة.

واستقبل الميناء السفينة “لوتس” وعلى متنها 84 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بالإضافة إلى دخول السفينة (جوهر آدم) محملة بـ2360 طنا من الأخشاب الصناعية.

واستقبل الميناء أيضا السفينة (فالقونا) وعلى متنها 1071 طنا من الأنابيب لصالح شركة الخليج العربي للنفط.

وكانت إدارة الميناء قد أصدرت منذ يومين بيانا كشفت فيه عن عدد السفن وكميات السلع التي دخلت إلى الميناء في الفترة بين يناير 2019 و31 ديسمبر من العام ذاته.

ووفقاً للبيانات، فقد دخل نحو 536 سفينة وناقلة إلى الميناء و 44845 حاوية واردة بالإضافة إلى 401528 طنا من حبوب القمح و 209684 طنا من حبوب الشعير إلى جانب 28390 طنا من حبوب الذرة و 15800 طن من حبوب فول الصويا.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول 24800 طن من مادة السكر في الفترة المذكورة، كما استقبل الميناء حوالي 77038 رأسا من الأغنام و 5369 رأسا من الأبقار عدا عن دخول 91573 شاحنة وسيارة.

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