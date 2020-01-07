التركيبات الاجتماعية بالمرج تعلن وقوفها مع القوات المسلحة لصد الغزو التركي

أكدت التركيبات الاجتماعية بمدينة المرج وقوفها مع القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب وإفشال المؤامرة العثمانية، جاء ذلك في بيان لها أمس شددت فيه على رفضها واستنكارها للغزو التركي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.
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قناة ليبيا
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