عقد يوم الاثنين بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، الاجتماع السنوي لشركة نفوسة للعمليات النفطية للعام 2019، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرىخلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2019، حيث جرى استعراض الصحة والسلامة والبيئة، وهندسة المكامن، وعلوم الارض، والحفر، ومشاريع الهندسة، ومتابعة الميزانية الاستثنائية، ونشاط إدارتي المالية والقانونية وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2020 للوصول للأهداف المنشودة وذلك لغرض وضع حقل شمال الحمادة على الانتاج، إضافة الى استعراض ما ورد في ملاحظات رئيس لجنة الملاك وتقرير هيئة مراقبة الشركة.

وحثّ صنع الله على ضرورة القيام بالدراسات المكمنية والمعملية، ودراسة خيارات الانتاج المبكر في الحقول والقطع التي تقوم بتشغيلها الشركة والمتوقع البدء في الانتاج بها خلال عام 2020، والتي ستساهم في زيادة الانتاج العام الليبي من النفط الخام بمعدل 10 الاف برميل في اليوم تدريجيا الى أن يصل الانتاج فيها إلى معدل 50 ألف برميل في اليوم، وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم بحلول عام 2024 وذلك عند استكمال تنفيذ خطة التطور الشامل للحقل بحوض.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله حمد العوكلي، وحضر عن شركة نفوسة للعمليات النفطية كلاً من: محمد جمال الدين، رئيس لجنة ادارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، وعدد من مدراء الإدارات والمختصين بالشركة والمؤسسة. بالإضافة إلى أعضاء لجنة الملاك وهيئة الرقابة، والمدراء العامون للإدارات المختصة.