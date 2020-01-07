مجلس الوزراء السعودي يصدر بيانا قويا ضد التدخل التركي في ليبيا

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بيانا قوياً ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا، مجدداً إدانة المملكة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أن “التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وشدد المجلس، “ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديدا للأمن الليبي والعربي والإقليمي”.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن أردوغان قوله “نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها”، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي.

يذكر أن البرلمان التركي صدق في 2 يناير على مذكرة رئاسية بإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.

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